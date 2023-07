Polícia Civil do MS divulga detalhes do caso de jogador de futebol esquartejado e encontrado em um rio

Hugo Vinícius foi vítima de ciúmes do ex-companheiro da namorada, que o matou com tiro de pistola, cortou corpo em pedaços e jogou no rio

Reprodução/Facebook/Hugo Vinicius Skulny Pedrosa Hugo Vinícius Skulny Pedrosa foi vítima de crime motivado por ciúme



A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul concluiu nesta quinta-feira, 6, as investigações da morte do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, ocorrido no último dia 26 de junho. De acordo com a perícia, o jovem foi vítima de um crime premeditado motivado por ciúme; em que o ex-namorado de sua companheira o matou com um tiro de pistola, depois esquartejou o corpo e jogou no Rio Iguatemi, que atravessa Sete Quedas, cidade do interior do Estado. Com a colaboração de uma testemunha, foram encontradas partes do cadáver do rapaz, que fora identificado por uma tatuagem que tinha em uma das pernas, as investigações. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) colaborou na elucidação dos fatos, que também teve o auxílio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica.

Segundo apurado, o Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no dia 26/06, como desaparecimento de Hugo Vinícius. A tia da vítima contou aos policiais que o rapaz teria ido a uma festa no dia 24 em um posto de combustível na entrada da cidade, mas não voltou para casa. Como sempre avisava a família onde estava, todos ficaram preocupados com o sumiço e recorreram às autoridades policiais. As investigações foram encerradas na última terça-feira, 4.