FAB envia avião cargueiro para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal

Um avião cargueiro da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou ao Pantanal para auxiliar no combate aos incêndios que assolam a região. O KC-390 Millenium, considerado um dos mais rápidos do mundo, desembarcou em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vindo da base aérea de Anápolis, em Goiás. Com capacidade para lançar 12 mil litros de água a cada passagem, ele possui um sistema modular que permite o lançamento de água de forma eficiente, mesmo em áreas de difícil acesso. O avião KC-390, que recentemente atuou em incêndios na Colômbia. O Pantanal já registrou um número recorde de 3.455 focos de queimadas este ano, desde que o monitoramento começou em 1988. A seca extrema na região, aliada à ação humana, tem contribuído para a propagação do fogo. O Estado do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência devido aos incêndios florestais no Pantanal, que já queimaram 293 mil hectares.

O Ministério Público local está utilizando tecnologias como geoprocessamento e sensoriamento remoto para identificar os focos de incêndio e responsabilizar os proprietários das áreas atingidas. Até o momento, 18 pontos de ignição foram identificados, gerando cerca de 56,6 mil hectares de incêndios. O promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet, ressaltou que os proprietários das áreas atingidas, mesmo que não tenham iniciado o fogo, serão responsabilizados e terão que adotar medidas para evitar novos incêndios. A ação conjunta com a Polícia Ambiental visa investigar os incêndios e punir os autores por crime ambiental. A tecnologia tem sido uma aliada importante no combate aos incêndios, permitindo uma atuação mais eficaz e rápida por parte das autoridades.

