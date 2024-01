FAB retoma buscas por helicóptero desaparecido em Ilhabela

Aeronave decolou do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, no último domingo, 31

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Helicóptero desapareceu em Ilhabela, litoral norte de SP



A Força Aérea Brasileira (FAB) retomou as buscas pelo helicóptero desaparecido em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 2. A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, às 13h15 do dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela, mas desde então está desaparecida. Além do piloto, três passageiros estavam a bordo. O grupo estava indo para Ilhabela para passar o Réveillon quando perdeu contato com as torres de comando. O alerta para as buscas foi feito horas depois da decolagem, às 22h30 da véspera do Ano Novo. A FAB acionou uma aeronave modelo SC-105 Amazonas para iniciar as buscas na região durante a madrugada de segunda-feira. Até o momento, não há novidades sobre o paradeiro do helicóptero, de acordo com a última atualização da FAB às 9h48 desta terça-feira. A Polícia Militar recebeu o alerta sobre o desaparecimento por volta das 22h40. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave em questão não possui autorização para realizar táxi aéreo.