Fabrício Queiroz é investigado por assassinato de estudante em 2003

MPRJ está buscando informações a respeito do passado de Fabrício Queiroz e descobriu a morte de um estudante de 29 anos que ainda não está esclarecida

Divulgação Fabrício Queiroz no dia em que foi preso, em agosto deste ano



Fabrício Queiroz está sendo investigado por um assassinato que teria cometido em 2003, na época em que era policial militar lotado no batalhão de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na época, o sargento tinha como um de seus principais parceiros o tenente Adriano da Nóbrega, miliciano e ex-policial militar morto na Bahia em fevereiro deste ano. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando o passado de Queiroz e descobriu a morte de um estudante de 29 anos que ainda não está esclarecida. Na época, Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega alegaram auto de resistência, ou seja, o estudante teria reagido, e os policiais atiraram. Segundo o MPRJ, as diligências foram malfeitas, e os promotores não estão convencidos de que foi uma reação da polícia a uma ação criminosa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga