Falha elétrica interrompe circulação de trens na Linha 9-Esmeralda

Trecho da linha foi interditado por causa do problema, que ainda está sendo resolvido pelas equipes; 40 ônibus da operação Paese foram acionados pela Via Mobilidade

Reprodução/Jovem Pan News Falha aconteceu na manhã desta sexta-feira, 30



Uma falha no sistema elétrico da Linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) gera tumultos e atrasos desde o começo da manhã desta sexta-feira, 30. Segundo a CPTM, a operação na linha entre as estações Osasco e Jurubatuba está acontecendo de maneira parcial. Já entre as estações Jurubatura e Bruno Covas – Mendes Vila Natal, a circulação de trens foi suspensa e o sistema Paese de ônibus foi acionado. Dentre as estações afetadas, também estão a Primavera-Interlagos e a Grajaú, que ficam no trajeto interditado. Ao todo, 40 ônibus foram mobilizados, sendo 25 para atender a demanda da estação Mendes Vila Natal e outros 15 para o trajeto inverso. A linha é administrada pela Via Mobilidade e constantemente sofre com críticas da população por problemas operacionais. Nesta sexta, usuários da linha foram às redes sociais para reclamar da situação. A ViaMobilidade informou que técnicos estão trabalhando para identificar a causa da falha, mas, até o momento, não foi divulgada uma previsão de normalização da linha.

Confira algumas reações e reclamações nas redes sociais:

linha esmeralda não tá funcionando nas quatro primeiras estações 😍 — x-pão (@vine_viana) June 30, 2023

Problemas elétricos na linha Esmeralda.

De novo?

De repente os problemas elétricos surgem?

🤔🤔🤔🤔 — Lidia (@LidiaConta) June 30, 2023