Marina Silva defende regulação do mercado de carbono e diz que projeto deve ser enviado ao Congresso

Para a ministra do Meio Ambiente, o Brasil pode e deve lucrar com grandes investimentos em sustentabilidade

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defende a regulação do mercado de carbono



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu nesta quinta-feira, 29, a regulação do mercado de carbono e adiantou que o governo federal deve enviar um projeto de lei em breve ao Congresso. As declarações foram feitas durante participação na Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do mercado financeiro da América Latina, realizada em São Paulo. Para a ministra, o Brasil pode e deve lucrar com grandes investimentos em sustentabilidade, que, segundo ela, outros países já seguem esse caminho. Além da sustentabilidade, também foram discutidos projetos do país para cumprir acordos de clima, combate ao desmatamento e investimentos para proteção do meio ambiente, e o papel das instituições financeiras nesse tema.

*Com informações do repórter Victor Moraes.