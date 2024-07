Falha em freio de trem na Barra Funda afeta operações das linhas vermelha e azul do Metrô

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com o Metrô, os trens da Linha 3-Vermelha circulam com velocidade reduzida entre as estações Itaquera e Marechal Deodoro e com uma única via para cada sentido de Marechal Deodoro para a Barra Funda, devido a um trem que apresentou falha de freio preso, às 17h06 na estação.

“Essa intercorrência gera fumaça e um forte odor pelo atrito da borracha com a roda da composição, mas não compromete a segurança dos passageiros”, informou a companhia. “O trem foi esvaziado e está em processo de recolhimento”.

Os trens da Linha 1-Azul também foram afetados e circulam em velocidade reduzida por causa da intercorrência na Linha 3.