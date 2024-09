Falha no Metrô de São Paulo afeta operação na manhã desta quarta-feira

Incidente ocorreu por volta das 8h, resultando em uma diminuição na velocidade dos trens e afetando as linhas 1,2 e 3

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO A situação foi rapidamente normalizada



Na manhã de 11 de setembro de 2024, a Estação São Bento da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo registrou uma falha que impactou a operação dos trens. O incidente ocorreu por volta das 8h, resultando em uma diminuição na velocidade dos trens e um aumento no tempo de espera dos passageiros. A situação foi rapidamente normalizada. Além da Linha 1-Azul, as linhas 2-Verde e 3-Vermelha também sofreram consequências devido à falha. Ambas as linhas apresentaram uma redução na velocidade, o que gerou desconforto para os usuários. A companhia responsável pelo metrô se manifestou sobre os transtornos, pedindo desculpas aos passageiros afetados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um problema adicional foi registrado na Linha 3-Vermelha, onde um trem teve dificuldades no fechamento de uma das portas na Estação Carrão-Assaí Atacadista. No entanto, essa situação foi solucionada de forma ágil, minimizando o impacto para os usuários. A empresa reafirmou seu compromisso em manter a segurança e a eficiência do serviço.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller