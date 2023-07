Falha técnica bloqueia 40 mil cartões do Bilhete Único em São Paulo

Segundo a SPTrans, o problema foi identificado na sexta-feira, 30, e profissionais da empresa estão trabalhando para solucionar a falha e atender os usuários prejudicados

José Patrício/Estadão Conteúdo Falha foi identificada na sexta-feira, 30, e continuou nesta segunda-feira, 3



Uma falha técnica nos sistemas da SPTrans causou o bloqueio de 40 mil cartões do Bilhete Único. A falha foi confirmada pela SPTrans, que informou que o problema foi identificado na sexta-feira, 30, e continua acontecendo nesta segunda-feira, 3. Em nota, a SPTrans informou que, desde que o problema foi constatado, suas equipes estão atuando para corrigi-lo. “Os passageiros cujos bilhetes forem bloqueados deverão comparecer a um posto de atendimento da SPTrans para análise e, caso ele tenha sido afetado pela falha, será emitida uma segunda via sem custos”, diz a empresa. A SPTrans também confirmou que um reforço nos postos de atendimento já foi solicitado. Nas redes sociais, usuários do transporte público reclamaram das falhas e criticaram a SPTrans por causa do transtorno.

Confira reclamações dos usuários:

SPTrans prejudicando milhares de pessoas na cidade de São Paulo os bilhetes único foram bloqueados do nada. Gerando sofrimento e transtorno. Mais uma obra de Ricardo Nunes prefeito com uma péssima gestão pública. Informação Band News FM — WOGTON 21 (@Waz1994) July 3, 2023

e agr por conta disso tô há mais ou menos 3hs em pé numa fila, obrigada por tudo @sptrans https://t.co/NR9S5hu9XD — scarlet (@scarrrs) July 3, 2023