Família busca informações sobre adolescente que desapareceu a caminho da escola

Beatriz Oliveira dos Santos, de 15 anos, foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (22)

Uma família em Guarulhos (SP) está desesperada em busca de informações sobre o desaparecimento de Beatriz Oliveira dos Santos, de 15 anos. A adolescente foi vista pela última vez por uma câmera de segurança em uma rua próxima de sua casa, às 5h23 da manhã, indo em direção à escola. No entanto, ela nunca chegou ao seu destino. Segundo relatos, Beatriz saiu de casa para ir à escola e depois iria para a casa de uma prima, mas desapareceu no caminho. Seu namorado contou que ela havia ligado pela manhã dizendo que não queria voltar para casa, o que deixou a família preocupada, já que seu comportamento estava normal.

Os pais da adolescente tentaram entrar em contato com ela por meio de um aplicativo de mensagens, mas não obtiveram resposta. Além disso, procuraram pelo namorado da jovem, que também não tinha notícias dela. A família suspeita que Beatriz possa ter caído em um golpe na internet devido à sua inocência. O irmão da adolescente, Wesley Oliveira, está em busca de informações para tentar encontrar sua irmã. A família pede ajuda da população para entender o motivo do desaparecimento de Beatriz, já que afirmam que ela não é do tipo de pessoa que fugiria de casa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA