Família que voltava para Venezuela com cachorrinha está entre as vítimas de acidente aéreo em Vinhedo

Josgleidys Gonzalez, sua mãe, Maria Gladys Parra Holguin, e seu filho, Joslan Perez foram vítimas de golpe antes da viagem e contaram com a ajuda de amigos para levar Luna junto no voo

Arquivo Pessoal Josgleidys Gonzalez (à dir.), sua mãe, Maria Gladys Parra Holguin, e a cachorrinha Luna



Entre os 62 passageiros que perderam a vida no voo 2283 da Voepass que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, estavam Josgleidys Gonzalez, sua mãe, Maria Gladys Parra Holguin, e seu filho, Joslan Perez, todos da Venezuela. A amiga da família, Thaiza Evangelista, expressou sua profunda tristeza pela perda deles e da cadela Luna, que também estava no voo. A família venezuelana havia deixado seu país em busca de melhores oportunidades no Brasil, mas enfrentava desafios para regularizar a documentação de Joslan, que nasceu na Venezuela, além do alto custo no país. O plano deles era viajar até Boa Vista, em Roraima, e de lá seguir de ônibus até Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, onde fariam uma longa viagem de 12 horas até sua cidade natal. O destino final seria a Colômbia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Thaiza ressaltou o empenho de Josgleidys em garantir a segurança de todos durante a jornada, incluindo da cadela Luna. Para levar o animal, ela pagou uma taxa e contou com o apoio de vizinhos e amigos para facilitar os procedimentos de embarque. A veterinária Lucimery Veloso, da Associação Cidadã de Proteção aos Animais, também colaborou, fornecendo as vacinas e o atestado de saúde necessários para que Luna pudesse viajar. Pouco antes do voo, a família levou um golpe online e perdeu cerca de R$ 3.000. Os amigos fizeram vaquinhas para ajudá-los com comida e gastos com a viagem.

Vídeo de Joslan brincando com Luna pouco antes da viagem

Esse é o Joslan brincando com a Luna poucas horas antes de irem para o aeroporto. Mae a vó Josgledys Gonzalez e Maria Parra…. pic.twitter.com/m8diOQwGyK — Ema (@Emichrr) August 11, 2024

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA