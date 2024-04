Famosos e fãs lamentam morte de Ziraldo e prestam suas homenagens

Morreu na tarde deste sábado (6), o desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Ele estava em seu apartamento, na zona Sul do Rio e morreu pacificamente dormindo. Nas redes sociais, amigos, famosos e fãs do escritor estão prestando suas homenagens repletas de emoção e carinho.



Com tristeza, recebemos a notícia da partida de Ziraldo, aos 91 anos, o brilhante criador de “O Menino Maluquinho”. Suas histórias marcaram a infância de muitos e continuam a encantar gerações. Enviamos nossas condolências à família e aos admiradores.

Que tristeza. Nosso eterno menino maluquinho se foi. Criador de personagens icônicos, Ziraldo marcou tantas e tantas gerações com um enorme legado pra todos nós. Obrigada por tudo, Ziraldo ⭐️ pic.twitter.com/gBSVOqBKaf

Perseguido, censurado e preso pelos militares durante a ditadura, Ziraldo foi voz resistente pela liberdade, com arte e humor.

Hoje perdemos o grande Ziraldo, um dos maiores artistas do país. Seu talento se traduziu em décadas de criação. Foi resistência nos tempos do Pasquim e encheu livros e telas com personagens inesquecíveis como Pererê, Menino Maluquinho e tantos outros. VIVA ZIRALDO!!!! pic.twitter.com/A9XnB0UPBS

