Favela em Brasília ultrapassa Rocinha e se torna a mais populosa do país

De acordo com dados do IBGE, Sol Nascente chegou aos 87.184 moradores ultrapassando em 20 mil a população da comunidade carioca

Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo Sol Nascente desbanca a favela da Rocinha em número de moradores



A Rocinha, no Rio de Janeiro, perdeu o título de favela mais populosa do Brasil para a Sol Nascente, de Brasília, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A comunidade no centro-oeste tem 87.184 moradores, enquanto a carioca tem 67.199 moradores. No último levantamento, feito em 2010, era a Rocinha que liderava o ranking. Em terceiro lugar, aparece a Cidade de Deus/Alfredo Nascimento, em Manaus, com 55.361 pessoas, seguida por Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, com população estimada em 54.793. O instituto, no entanto, pondera que os dados referentes a 2022 são preliminares, “sujeitos a revisões até a divulgação dos resultados definitivos” do Censo Demográfico, atualmente ainda em campo. Em número totais, o Brasil tem 11.403 favelas, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas, em um total de 6,6 milhões de domicílios. O resultado significa uma expansão de cerca de 40% no número de brasileiros morando em favelas nos últimos 12 anos. O Censo Demográfico de 2010 tinha contado 11,426 milhões de habitantes em favelas naquele ano. Até o último dia 15 de março, pouco mais de 190 milhões de brasileiros tinham sido recenseados, o equivalente a 89,3% da população, segundo a prévia estimada pelo IBGE e enviada ao Tribunal de Contas da União (TCU), no fim de 2022.

*Com informações do Estadão Conteúdo