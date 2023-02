Fenômeno raro: Chuva faz trilha ficar submersa em Mato Grosso do Sul

Fotógrafo registra momento e ‘anda’ debaixo da água

As fortes chuvas que atingiram o Mato Grosso do Sul, nos últimos dias, fez uma trilha ficar completamente submersa pelas águas cristalinas do rio do Olho D’água, em Jardim. O fotógrafo Mateus Alexandre registrou o momento e “andou” debaixo d’água. Os turistas costumam fazer o percurso caminhando. No entanto, após o temporal, a área ficou submersa e mesmo com tanta chuva, a água continuou cristalina. Em alguns pontos do rio ficaram submersos com água a três metros acima do considerado normal. Já em outros locais a água chegou a cinco metros. O fenômeno ocorre apenas em períodos com chuvas extremas. De acordo com a administração do Recanto Ecológico Rio da Prata, essa é a quarta vez que a trilha fica submersa.