Feriado de Páscoa em SP: confira horários de funcionamento de serviços públicos

AMAs, UBSs, UPAs, PSs e Hospitais Dia funcionarão normalmente nesta Sexta-feira Santa (29); rodízio de veículos estará suspenso e ciclofaixa estará ativada na sexta e no domingo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ciclofaixa de lazer estará ativada na sexta e no domingo (31)



Os horários de funcionamento de alguns serviços de São Paulo sofrerão alteração devido ao feriado de Sexta-feira Santa (29). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio de veículos estará suspenso na sexta-feira (29), como também a ciclofaixa de lazer estará ativada na sexta e no domingo (31). Outra mudança são as faixas exclusivas de ônibus que também estarão liberadas, bem como o estacionamento rotativo pago (Zona Sul), que funcionará de acordo com a sinalização do local. As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas funcionarão normalmente nesta sexta-feira, assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto-socorros (PSs) e Hospitais Dia. Os hospitais veterinários públicos estarão fechados durante o feriado, enquanto os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) atenderão apenas com demandas internas. Os Correios não abrirão nesta Sexta-feira Santa (29), mas as agências que funcionam normalmente aos sábados estarão abertas no dia 30.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que as agências bancárias não terão atendimento presencial ao público nesta Sexta-Feira da Paixão. As compensações bancárias, incluindo a TED, não serão realizadas, mas o Pix funcionará normalmente. Contas de consumo e carnês com vencimento no dia 29 poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, segunda-feira, 1º de abril. Os canais digitais dos bancos permanecerão disponíveis aos clientes.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA