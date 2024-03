Irmãos Wesley e Joesley Batista retornam ao Conselho de Administração da JBS

Os dois haviam se afastado dos cargos na empresa após acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República; movimento de reabilitação começou em fevereiro

A JBS anunciou a nomeação dos irmãos Wesley e Joesley Batista para seu Conselho de Administração, aumentando o número de membros para 11, com maioria independente (7 a 4). Wesley e Joesley são sócios na holding J&F, controladora da JBS. Ingressaram na empresa ainda jovens — com 17 e 16 anos, respectivamente —, tendo liderado posteriormente sua expansão global. Em 2017, os irmãos se afastaram dos cargos após acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República, admitindo envolvimento em atos de corrupção e propina, no contexto das investigações da Operação Lava Jato. O movimento de reabilitação pública e volta aos holofotes dos Batistas já havia sido sinalizado em fevereiro, quando eles foram nomeados membros do Conselho de Administração da Pilgrim’s Pride, companhia norte-americana de carne de frango que faz parte do grupo da JBS.

Wesley Batista, de 53 anos, foi CEO global da JBS por seis anos, liderando expansões e aquisições estratégicas. Joesley Batista, de 52, também desempenhou papéis cruciais na empresa, incluindo a presidência. Em 2023, a empresa teve prejuízo de R$ 1,061 bilhão em 2023, tendo revertido o lucro de R$ 15,5 bilhões do ano anterior. A receita líquida no ano passado foi de R$ 363,8 bilhões, queda de 2,9% ante 2022.

