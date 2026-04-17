Feriado de Tiradentes: veja os melhores e os piores horários nas estradas de SP

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), são esperados mais de 19,8 milhões de veículos circulando pelas principais estradas que conectam capital, interior e litoral paulista

Divulgação/Governo de São Paulo

Durante o feriado prolongado de Tiradentes, que se estende da noite desta sexta-feira, 17, até terça-feira, 21, as rodovias do Estado de São Paulo devem ficar mais movimentadas. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), são esperados mais de 19,8 milhões de veículos circulando pelas principais estradas que conectam capital, interior e litoral paulista.

Anhanguera-Bandeirantes

A Motiva Autoban, concessionária responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, prevê que 2,5 milhões de veículos circulem entre esta sexta-feira e a noite do feriado de Tiradentes. O eixo rodoviário é responsável pela conexão entre a região metropolitana de São Paulo e o interior do Estado, especialmente a região de Campinas.

De acordo com a concessionária, há dois períodos que devem ser evitados por quem pretende deixar a capital rumo ao interior, além de um intervalo específico para o retorno do feriado. Fora desses horários de pico, o tráfego tende a ser mais tranquilo, sendo considerados os melhores momentos para viajar. Confira os piores horários de ida e volta:

– Sexta-feira: ida entre 16h e 20h;

– Sábado: ida entre 9h e 13h;

– Terça-feira: volta entre 15h e 22h.

Castello-Raposo

Conforme a concessionária Ecovias Raposo Castello, o sistema Castello-Raposo, responsável por ligar a capital ao sudoeste paulista, espera que 1,6 milhão de veículos trafeguem no feriado prolongado. O sistema inclui a SP-270 (Raposo Tavares), a SP-280 (Castello Branco), a SP-029 e a ligação Cotia-Embu das Artes.

– Sexta-feira: ida entre 16h e 18h;

– Sábado: ida entre 10h e 13h;

– Terça-feira: volta entre 17h e 19h;

– Quarta-feira: volta entre 6h e 9h.

“A recomendação é evitar o retorno no início do dia de quarta, 22, uma vez que já temos um fluxo urbano habitual de dia útil”, disse Vinícius Antonioli, gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello.

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Conforme a Ecovias Leste Paulista, ao menos 649 mil veículos são esperados no corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, durante o feriado prolongado. Veja quando o tráfego deve ficar intenso rumo ao Vale do Paraíba e ao litoral norte:

– Sexta-feira: ida entre 15h e 18h;

– Sábado: ida entre 6h e 13h;

– Domingo: ida entre 10h e 12h e volta entre 16h e 20h;

– Segunda-feira: volta entre 17h e 20h;

– Terça-feira: volta entre 10h e 20h.

Anchieta-Imigrantes

Já a Ecovias Imigrantes, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, que permite que os paulistas cheguem à Baixada Santista, espera 364 mil veículos. A concessionária realizará a Operação Descida (7×3), com sete faixas destinadas à descida e três à subida no período de maiores picos:

– Sábado: ida entre 7h e 16h;

– Domingo: ida entre 8h e 12h e volta entre 17h e 23h;

– Segunda-feira: volta entre 17h e 22h;

– Terça-feira: volta entre 9h e 22h.

Durante os períodos de maior movimento na saída, a concessionária orienta que a descida seja feita pelas pistas norte e sul da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida ficará restrita à pista norte da Imigrantes. A Ecovias Imigrantes, no entanto, não informou os horários previstos para esta sexta-feira.

Tamoios

Conforme a concessionária Tamoios, a expectativa é que cerca de 195 mil veículos trafeguem pela Rodovia dos Tamoios entre 17 e 22 de abril. O tráfego em direção ao litoral deve se intensificar entre sexta-feira e sábado, enquanto o fluxo no sentido São José dos Campos tende a ser mais carregado entre terça e quarta-feira.

– Sexta-feira: ida a partir das 14h;

– Sábado: ida entre 6h e 14h;

– Terça-feira: volta a partir das 12h;

– Quarta-feira: volta entre 6h e 12h.