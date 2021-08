Ferroviários da CPTM anunciam greve para esta terça-feira

Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade serão afetadas pela paralisação; TRT determinou que 70% dos trens circulem nos horários de pico

Eduardo Saraiva/Divulgação Governo do Estado Ferroviários buscam reajuste salarial



O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (Sindcentral), um dos três sindicatos que representam ferroviários na cidade de São Paulo, decidiu entrar em greve a partir da 00h desta terça-feira, dia 24, nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM, por tempo indeterminado. Segundo comunicado da categoria, não houve entendimento com a CPTM sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/21 e 2021/22 pelo segundo ano consecutivo. Os trabalhadores também dizem que a empresa se negou a repor as perdas salariais da inflação. O Tribunal Regional do Trabalho decretou, à pedido da CPTM, que os grevistas mantenham 70% dos trens funcionando nos horários de pico, entre 5h e 9h e das 17h as 20h, e 50% no restante do dia. Caso as determinações não sejam cumpridas, a classe terá de pagar uma multa de R$ 100 mil ao dia.