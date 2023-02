Fervo da Ludmilla reúne milhares de foliões no Rio; Salvador tem shows de Bell Marques, Timbalada e Leo Santana

Bloco aconteceu na manhã desta terça-feira, 21, no Centro do Rio com famosos marcando presença; na capital baiana, mais de 60 atrações se apresentam em todos os circuitos

Reprodução/ Twitter @Ludmilla Bloco era um dos mais esperados do carnaval do Rio de Janeiro



A terça-feira de carnaval começou animada no Rio de Janeiro com o Fervo da Lud, bloco organizado pela cantora Ludmilla e um dos mais aguardados dos foliões. A concentração do evento começou às 7h, horas depois da cantora desfilar no carro de som da Beija-Flor, e a folia começou às 9h. Milhares de foliões se encontraram no Centro do Rio de Janeiro. Além dos foliões, diversos famosos foram vistos no evento, incluindo a esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, a influenciadora Foquinha, a modelo Nicole Bahls, a atriz Aline Campos e a ex-BBB Jessilane. Além disso, o evento contou com a participação do cantor Daniel Caesar, que cantou seu hit “Best Part”. Em Salvador, o último dia de folia terá 67 atrações em todos os circutios. No circuito Dodô, Claudia Leite, Bell Marques, Babado Novo, Timbalada e Xamã agitam o público. Na Barra-Ondina, Léo Santana é a principal atração, enquanto que no Osmar, Olodum, Daniela Mercury, Handdy Harmonia, Carlinhos Brow e Parangolé deverão se apresentar. Mesmo com a folia terminando oficialmente nesta terça-feira, 21, Bell Marque se apresentará na quarta-feira de cinzas.

Veja vídeos do Fervo da Ludmilla:

Paramos tudo, Rio de Janeiro. Esse é o Fervo da Lud, porra! ❤️ pic.twitter.com/tN2bTotCqA — LUDMILLA (@Ludmilla) February 21, 2023

Ludmilla e Daniel Caesar cantando “Best Part” no Fervo Da Lud RJ 🥺🤍 pic.twitter.com/iL6k3enQfJ — Upload Ludmilla (@uploadludmilla) February 21, 2023