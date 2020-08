Festa do Peão de Barretos é adiada para agosto de 2021

O evento seria realizado entre 28 de outubro e 2 de novembro e foi transferido para 19 a 29 de agosto do próximo ano

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que tinha sido adiada para outubro, não será mais realizada neste ano por causa da pandemia da Covid-19. Em comunicado, os organizadores informaram que o evento foi transferido para agosto de 2021 e os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova data. Neste ano, seria realizada a 65ª edição da festa, que é o maior rodeio da América Latina. A programação contaria com as tradicionais provas de rodeio e shows de artistas sertanejos, como Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Alexandre Pires, Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone e Rionegro & Solimões.

“Por você, por sua saúde, por nosso país que tanto amamos, escolhemos adiar a maior de todas, porque acreditamos que a alegria, os abraços, os brindes, os encontros têm que ser liberados, incentivados e inesquecíveis”, informou, em nota, a associação Os Independentes, que organiza o evento. A festa seria realizada entre 28 de outubro e 2 de novembro e foi transferida para 19 a 29 de agosto de 2021. Os ingressos para os shows e pacotes de camping continuam válidos para as novas datas e as regras de utilização estão disponíveis no site do evento.

*Com Estadão Conteúdo