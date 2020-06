Filha de Queiroz se declara ao pai após prisão: ‘Te amo e isso nunca vai mudar’

Montagem sobre fotos/Reprodução À esquerda, a personal trainer Nathalia Queiroz; à direita, o ex-policial militar Fabrício Queiroz



Uma das investigadas no suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Nathalia Queiroz, filha do ex-policial militar Fabrício Queiroz, postou em uma rede social neste sábado, 20, que está sentindo falta do pai. Foi a primeira manifestação dela desde a prisão do ex-assessor do filho de Jair Bolsonaro, ocorrida na última quinta-feira, 18, em Atibaia, no interior de São Paulo. “Pai, te amo e isso nunca vai mudar. Estou sentindo sua falta. Falta de te dar ‘bênção’ todos os dias. De sorrir e até de brigar com o senhor. Meu coração está despedaçado”, escreveu, em postagem no Instagram. Personal trainer de celebridades, Nathalia tem mais de 11 mil seguidores nesta rede social.

Em conversas por mensagem às quais o Ministério Público do Rio (MP-RJ) teve acesso, Nathalia e a mulher de Fabrício Queiroz criticaram o fato de o pai ainda continuar tentando se envolver na política mesmo sendo o principal alvo da investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. Numa das mensagens, a filha de Queiroz chegou a dizer que o pai “não se cansa de ser burro”.

*Com informações do Estadão Conteúdo