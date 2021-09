Fiocruz anuncia novas entregas da vacina AstraZeneca para esta semana

Segundo a fundação, o início da liberação dos lotes está previsto para esta terça-feira, 14

EFE/EPA/JUNG YEON-JE / Archivo AstraZeneca está em falta em São Paulo



A Fiocruz anunciou nesta segunda-feira, 13, que fará novas entregas de doses da vacina AstraZeneca nesta semana. Segundo a fundação, o início da liberação dos lotes está previsto para esta terça-feira, 14. O número de doses a serem entregues e as datas ainda não foram informadas. A última entrega foi em 27 de agosto. A aplicação da segunda dose da AstraZeneca foi suspensa em algumas cidades na semana passada por conta da falta do imunizante. Em São Paulo, mais da metade dos postos de saúde ficou sem a vacina. A Fiocruz afirmou, no entanto, que o número de vacinas já entregues e a previsão para este mês – de cerca de 15 milhões de doses – não indicam escassez para aplicação da segunda dose.