Fiocruz recebe insumos para produzir 12 milhões de doses da vacina de Oxford

Carregamento da China estava previsto para ser entregue neste sábado, mas sofreu atraso em escala; outras 5 milhões de doses devem chegar esta semana

REUTERS/Remo Casilli/23.02.2021 Até o fim da semana, Brasil deve receber insumos suficientes para 23 milhões de vacinas da Universidade de Oxford/AstraZeneca



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu no início da manhã deste domingo, 28, mais duas remessas de insumo farmacêutico ativo (IFA) suficientes para produzir 12 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, usada na imunização contra a Covid-19. O produto, procedente da China, chegou ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Tom Jobim/Galeão) às 6h22. Inicialmente, o voo estava previsto para chegar às 18h de ontem (27). O motivo da mudança da data se deveu a um atraso na conexão do voo.

Na última quinta-feira, 25, a Fiocruz já havia recebido uma remessa para produzir 6 milhões de doses. Esta semana, está prevista a chegada de uma nova carga suficiente para fabricar 5 milhões de vacinas. As 23 milhões de doses serão produzidas pela própria Fiocruz e, uma vez prontas, serão entregues ao Ministério da Saúde, entre abril e maio. Este mês, a Fiocruz já produziu e entregou 1,8 milhão de doses de vacinas produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Ainda está prevista a entrega de mais 2,1 milhões de doses nesta semana, que irão completar os 3,9 milhões de vacinas previstas até o fim desta semana.

*Com Agência Brasil