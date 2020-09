Flávio Bolsonaro publica foto com cloroquina e diz que está curado da Covid-19

Parlamentar contraiu a doença semanas após o pai, o presidente Jair Bolsonaro, e a madrasta, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, também serem infectados

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos – RJ) informou neste domingo, 6, que está curado da Covid-19. Nas redes sociais, ele publicou uma foto segurando uma caixa de cloroquina. “Estou curado da Covid-19, graças a Deus! Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina, com acompanhamento médico! Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados!”, escreveu o filho do presidente.

Flávio testou positivo no último dia 24 e ficou em isolamento em casa, em Brasília. No mesmo dia, ele começou a tomar cloroquina e azitromicina. O parlamentar contraiu a doença semanas após o pai, o presidente Jair Bolsonaro, e a madrasta, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, também serem infectados. O capitão reformado divulgou em 7 de julho que estava infectado e afirmou que apresentou sintomas leves e que se medicou com hidroxicloroquina. Bolsonaro ficou isolado no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, por aproximadamente 20 dias, mas não se afastou do cargo. Em 30 de julho — uma semana depois de Bolsonaro afirmar que estava curado — Michelle testou positivo. Ela afirmou que também não apresentou sintomas graves e ficou em isolamento social. A primeira-dama disse no último dia 15 que havia sido curada.

O irmão caçula de Flávio, Jair Renan Bolsonaro, e a cunhada, Heloísa, esposa de Eduardo Bolsonaro, também foram diagnosticados com a doença e se recuperaram. O “filho 04” do presidente afirmou que também estava se medicando com hidroxicloroquina. A mãe de Jair Renan, Ana Cristina Siqueira Valle, afirmou no dia 21 que ele estava curado. Ainda não há informações se o resto da família foi testada.