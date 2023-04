Flávio Dino comemora extradição de Thiago Brennand: ‘Vitória da Justiça sobre a impunidade’

Ministro da Justiça recebeu muitos elogios pela prisão do empresário acusado de agressão, estupro, ameaça e cárcere privado

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/04/2023 Flavio Dino trabalhou junto ao governo dos Emirados Árabes para trazer Thiago ao Brasil



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comemorou a chegada de Thiago Brennand ao Brasil após ser extraditado pelos Emirados Árabes. O empresário é acusado de agressão, estupro, cárcere privado e ameaça e passará por uma audiência de custódia neste domingo, 30. Em sua conta no Twitter, Dino disse que a prisão de Brennand é uma “vitória da Justiça sobre a impunidade”. “Notório agressor de mulheres já no Brasil, trazido pela Polícia Federal, depois de ter fugido do nosso país. Vitória da Justiça sobre a impunidade. Parabéns a todos da nossa equipe e de outros órgãos, que efetivaram a cooperação jurídica internacional. Que o fato sirva de mensagem contra outros agressores”, escreveu o ministro. Flávio Dino trabalhou com a Embaixada nos Emirados Árabes para repatriar o empresário. A ministra das mulheres, Cida Gonçalves, fez questão de parabenizar o colega pelo trabalho. “Caso exemplar para que as mulheres não deixem de acreditar na Justiça nem se calem diante dos agressores”, escreveu em sua rede social.