Incêndio atinge fábrica no Belém, zona leste de São Paulo

Galpão de fábrica pegou fogo no início da noite deste sábado; Bombeiros informaram que não há vítimas

Reprodução/ Corpo de Bombeiros PMESP Galpão de fábrica pegou fogo no início da noite deste sábado



O Corpo de Bombeiros de São Paulo foram acionados na noite deste sábado, 29, para extinguir um incêndio de grandes proporções em uma fábrica entre as ruas Lopes Coutinho e Vinte Um de Abril, no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo. Segundo a corporação, por volta das 19h47 (horário de Brasília), 16 viaturas foram deslocadas para o local, onde havia muito fogo. Não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Em vídeos publicados nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, é possível ver chamas altas no prédio.