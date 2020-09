Flordelis é notificada e tem 5 dias para apresentar defesa à corregedoria da Câmara

Deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo

Câmara dos Deputados Corregedoria faz a análise prévia da acusação, e a Mesa, se julgar procedente, remete o caso para o Conselho de Ética para abertura de processo



A deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, tem cinco dias úteis para apresentar a sua defesa por escrito sobre o pedido de representação feito contra ela pelo deputado Léo Motta (PSL-MG). Flordelis foi notificada hoje pelo corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtson (PTB-PA). Depois desse prazo, o corregedor terá até 45 dias para apresentar o parecer.

“Fizemos aqui uma força tarefa, o pessoal se debruçou na acusação, então já está bem adiantado. Eu creio que no máximo em 10 ou 15 dias no mais tardar a gente já tem o nosso parecer pronto”, adiantou Bengtson. Pelas regras da Câmara, a Corregedoria faz a análise prévia da acusação, e a Mesa, se julgar procedente, remete o caso para o Conselho de Ética para abertura de processo contra a deputada.

Por falta de acordo, a Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira a votação do Projeto de Resolução 53/20, que autoriza a retomada dos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e de mais três comissões: a de Constituição e Justiça, a de Finanças e Tributação e a de Fiscalização Financeira e Controle. A falta de entendimento para apreciar a matéria foi anunciada no início da sessão desta quarta pelo 1º vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP). O projeto de resolução foi apresentado pelo corregedor da Casa, Paulo Bengtson (PTB-PA), para permitir a realização das reuniões do Conselho de Ética por meio de videoconferência. A expectativa era que, com a reabertura, o colegiado iniciasse a análise do pedido de representação contra Flordelis.

* Com informações da Agência Câmara