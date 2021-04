Fome atinge 19 milhões no Brasil: ‘Vivo das doações que deixam na minha porta’, diz dona de casa

“Por enquanto, estamos sobrevivendo com as doações das pessoas que deixam um pacote de arroz e feijão na minha porta. Antes da pandemia eu fazia faxina, mas desde então os serviços foram interrompidos. Eu morava com o meu marido na casa da minha avó, ajudava com o dinheiro do meu trabalho e ela recebia. Em 2020, minha avó perdeu o auxílio do governo porque se aposentou. Há mais de um ano, me cadastrei para receber o benefício, mas até agora não liberaram. Além disso, precisei sair da casa da minha avó e estou morando sozinha com as crianças em uma kitnet porque me separei do marido que bebia e maltratava meus filhos. Morro de vergonha de pedir ajuda na internet, mas é o jeito”, disse a mãe de um recém-nascido e das crianças que têm 7 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos e 1 ano. De acordo com a pesquisa, os domicílios chefiados por mulheres foram os mais impactados pela fome no último ano. A maioria dos brasileiros que vivenciaram a insegurança alimentar severa são negros e pardos. As desigualdades também são percebidas entre as diferentes regiões do país, já que o Norte e o Nordeste apresentam, disparadamente, os maiores índices de fome durante a pandemia – chegando a 18,1% e 13,8%, superando os 9% referente a todo o território nacional.