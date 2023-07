Fontes de césio-137 que despareceram de mineradora no interior de MG são encontradas em SP

Materiais radioativos desapareceram no dia 29 de junho e foram localizados em uma empresa de sucatas

Divulgação/CNEN Fontes de césio-137 sumiram no dia 29 de junho, no interior de Minas Gerais



Duas fontes de césio-137 que sumiram de uma mineradora interior de Minas Gerais, no dia 29 de junho, foram encontrada na manhã desta segunda-feira, 10, em São Paulo. As fontes radioativas foram localizadas após uma empresa de sucata comunicarem a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que encaminhou uma equipe até o local. Segundo a CNEN, as fontes foram encaminhadas para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), unidade da CNEN em São Paulo. Elas passarão por avaliações quanto à integridade, taxas de dose e condições de uso. As fontes desapareceram da mineradora AMG Brasil, em Nazareno-MG. O caso é investigado como um possível furto. “Estas fontes, duplamente encapsuladas com aço inoxidável e blindadas externamente em aço inox, resistente ao impacto, são identificadas como não perigosas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Com atividade individual de 5 mCi, compunham equipamentos medidores de densidade de minérios, sendo classificadas como de categoria 5, de baixo risco”, disse a CNEN. As imediações da mineradora e outras 10 áreas suspeitas foram vistoriadas, assim como a planta 2 da empresa. Entretanto, nenhum material radioativo foi encontrado. O caso segue sendo investigado.