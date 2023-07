Homem é preso suspeito de matar a sogra e tentar assassinar enteada por vingança

Crime ocorreu há 9 meses, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e o investigado foi localizado no interior de Goiás; motivação seria o término do relacionamento com a ex-mulher

Divulgação/Polícia Civil Homem estava escondido em cidade no interior de Goiás



A Polícia Civil de Goiás prendeu, na última sexta-feira, 7, um homem suspeito de assassinar a sogra e de tentar matar a enteada como forma pelo término do relacionamento com a ex-mulher. O crime aconteceu há 9 meses, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. O suspeito estava escondido em Acreúna, no interior de Goías, onde se apresentava com outro nome, segundo informações da polícia. A identidade não foi revelada pela corporação. Segundo as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira e, no dia do crime, foi até a residência da mulher com a intenção de matá-la. Como não encontrou a mulher no local, ele atacou a mãe da ex-mulher e a enteada, de apenas 11 anos, a facadas. A sogra, de 56 anos, morreu. A vítima levou 40 facadas, segundo a corporação. A enteada conseguiu sobreviver.

Segundo a polícia, o homem fugiu, mas seguia ameaçando a ex-companheira por diversos números telefônicos. O suspeito foi localizado e preso. Ele deve responder pelos crimes de feminicídio, qualificado, um na forma consumada e outro na modalidade tentada. A prisão contou com auxílio da Polícia Civil de São Paulo.