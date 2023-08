Foragido da Justiça do MS é preso após apresentar documento falso com erros de grafia em Mato Grosso

Homem fugiu da Penitenciária Estadual de Dourados em 2019 e cumpria a pena de 12 anos de prisão por tráfico de drogas, segundo informou a polícia

Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso Homem tentou escapar da prisão utilizando título de eleitor falso



Um homem foi preso ao apresentar um documento falso com erros de grafia em Primavera do Leste, no interior do Mato Grosso. A prisão foi efetuada na última segunda-feira, 7. O foragido de 43 anos, que não teve a identidade revelada, apresentou um título de eleitor falso. Ele foi condenado por tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. O documento apresentava dois erros de grafia: “Título Eleitorral” e o nome da cidade onde ele teria nascido, escrita como “Cenador Canedo”, provavelmente se referindo ao município de Senador Canedo, em Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele estava há um ano em Primavera do Leste e trabalhava em uma oficina mecânica. Ainda segundo a corporação, o homem fugiu da Penitenciária Estadual de Dourados em 2019 e cumpria a pena de 12 anos de prisão. O homem cumpria a pena em regime aberto e trabalhava fora da unidade prisional.

Além dos erros, a corporação informou que os policiais constataram que o nome utilizado era falso. Ele revelou a verdadeira identidade aos policiais. Os agentes encontraram documentos com o nome verdadeiro na residência do homem. Ele foi conduzido para a central de flagrantes da Delegacia de Primavera do Leste e autuado por uso de documento falso, além de cumprido o mandado de prisão.