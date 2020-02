O Estado do Ceará enfrenta, nas últimas semanas, uma crise na área de segurança; parte dos policiais militares está paralisada

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Homens da Força Nacional de Segurança chegam a Fortaleza



Agentes da Força Nacional chegaram no começo da tarde desta quinta-feira (20) a Fortaleza, capital do Ceará. Um avião com o grupo saiu de Brasília por volta das 8h.

O envio da Força Nacional para atuar na segurança do estado — autorizado na última noite pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro — acontece depois de um pedido do governador do Ceará, Camilo Santana. O ministério também já enviou equipes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a cidade.

O Ministério da Justiça, por questões de segurança, não informou o contingente que atuará no Estado por 30 dias, de acordo com a publicação do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta.

Nas últimas semanas, grupos têm tentado impedir o trabalho de policiais militares em diversas cidades cearenses. Nesta quarta, homens encapuzados ordenaram que comerciantes fechassem as portas na cidade de Sobral e furaram pneus de viaturas.

No mesmo dia, o senador licenciado Cid Gomes (PDT) tentou invadir um batalhão com uma retroescavadeira e acabou sendo baleado pelos grevistas que estavam amotinados no local. Ele foi atendido no Hospital do Coração de Sobral. Seu estado de saúde é estável.

Parte dos profissionais de segurança do Ceará segue paralisada.