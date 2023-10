Fortes chuvas deixam mais de 7 mil pessoas desalojadas no Paraná

Temporal afetou principalmente cidades como Nova Laranjeiras e Boa Esperança do Iguaçu, onde provocaram o transbordamento de rios e inundações

Reprodução/X/@MetSul Chuvas provocam inundações em município do Paraná



As fortes chuvas que caíram nesta semana se intensificaram neste sábado no estado do Paraná, onde cerca de 7.000 pessoas tiveram de abandonar as suas residências devido a inundações, segundo as autoridades. O temporal afetou principalmente cidades como Nova Laranjeiras e Boa Esperança do Iguaçu, onde provocaram o transbordamento de rios e inundações. De acordo com um relatório do governo, não há registro de mortes, mas cerca de 7.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido aos danos causados pelas tempestades ou pela subida das águas dos rios. Os evacuados foram temporariamente abrigados em ginásios ou escolas públicas e o serviço meteorológico avisou que as chuvas deverão continuar durante a noite deste sábado e no domingo, com a possibilidade de granizo e ventos de até 100 km/h.

Nos últimos dois meses, o Sul tem sofrido fortes temporais que afetaram quase toda a região e foram atribuídos a uma combinação de vários fatores, incluindo o impacto do El Niño. O mesmo fenômeno meteorológico provocou uma seca intensa na região amazônica, onde os níveis dos rios desceram para mínimos históricos, mantendo dezenas de cidades em estado de emergência.

*Com informações da EFE