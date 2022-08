Frente fria derruba temperatura em todo o Brasil; Santa Catarina tem recorde negativo e neve

Passagem de massa de ar frio fez com que temperaturas despencassem no Sul e em São Paulo nesta sexta; mais Estados devem ser atingidos nos próximos dias

FOM CONRADI/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Cidades de Santa Catarina registraram presença de neve ao longo da madrugada



A passagem de uma frente fria derrubou a temperatura em todo o Brasil nesta sexta-feira, 19. A frente fria começou a chegar ao país na quarta-feira, 17, mas atingiu mais cidades ao longo da manhã. A massa de ar polar causou queda brusca em diversas cidades do do Sul e de São Paulo. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 11 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram temperaturas negativas, sendo que a menor marca foi registrada em Bom Jardim da Serra (RS) às 6h, quando os termômetros marcaram -6,4ºC. Essa foi a menor temperatura na cidade desde 21 de agosto de 2020, quando a marca foi de -8,6ºC, e a menor temperatura do Brasil. Em Santa Catarina, as cidades de São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra e Urupema registraram neve durante a madrugada desta sexta. Já no Rio Grande do Sul, seis cidades registraram chuva congelada.

A previsão é de que todas as regiões do Brasil sintam os impactos da frente fria, com formas e intensidades diferentes. Entre sexta e sábado, 20, a temperatura mínima prevista para São Paulo e Campo Grande é de 7°C. Já em Porto Alegre a marca deve variar entre 2ºC e 5ºC. No sul e no oeste gaúcho a média deve variar entre -1ºC e 1ºC, enquanto na área da serra gaúcha e no planalto catarinense, os termômetros devem marcar temperaturas entre -3ºC e -6ºC. Para sábado, existe previsão de geada no Sul, Sudoeste e em áreas do Mato Grosso do Sul. Além disso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem registrar quedas na temperatura ao longo do dia. No domingo, 21, o ar frio começa a perder força, mas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina continuam com previsão de geada. Estados do Norte e do Nordeste também devem sentir as quedas de temperatura durante o fim de semana.



A mudança brusca de temperatura preocupa os produtores de uva da serra gaúcha, já que as condições são determinantes para a vida das videiras. No momento, as videiras estão em fase de dormência, em repouso absoluto. Entretanto, mesmo com a aparente inatividade, elas podem ser prejudicadas pelas baixas temperaturas, que podem levar a uma eventual perda de safra, que acarretaria em problemas financeiros para os produtores e para o público, que veria o preço da uva aumentar rapidamente.