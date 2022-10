Frentista é detido e demitido após filmar mulher em banheiro de posto no Rio

Celular do funcionário foi apreendido para investigação da polícia

Reprodução/ TV Globo De acordo com a vítima, o funcionário fez a filmagem por um buraco no teto em cima do vaso sanitário



Uma mulher foi filmada, por um frentista, usando o banheiro de um posto de combustíveis no Rio de Janeiro. Ela percebeu a atitude do funcionário, que foi demitido e vai responder por registro não autorizado de intimidade sexual. O episódio aconteceu na última sexta-feira, 14. De acordo com a vítima, o frentista fez a filmagem por um buraco no teto em cima do vaso sanitário. Após ser flagrado, o funcionário foi detido, prestou depoimento na delegacia e acabou sendo liberado. No entanto, o celular dele foi apreendido para investigação da polícia. A distribuidora responsável pelo posto informou que o funcionário foi demitido por justa causa. Além disso, ressaltou que vai acompanhar os desdobramentos do caso e vai solicitar providências para que não aconteça outro episódio parecido.