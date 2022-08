Frio chega a São Paulo e deve causar chuvas e vendavais; confira a previsão do tempo para os próximos dias

Temperatura pode chegar a 8ºC na capital e 2ºC na Serra da Mantiqueira; frente fria vai durar até o final de semana

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Frente fria avança nesta semana pelos Estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul



Uma frente fria está prevista para chegar a São Paulo ainda nesta quarta-feira, 17, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. O alerta também foi apresentado pela Defesa Civil na terça-feira. O tempo vai permanecer dessa forma até o final de semana, quando o ar frio começa a perder força. A Região Sul do Brasil e o Mato Grosso do Sul também vão ser atingidos pelas baixas temperaturas. Apesar das mudanças começarem nesta quarta, é apenas na quinta-feira que as quedas serão sentidas, quando a frente fria avança pelos Estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As previsões indicam queda de temperatura entre 8ºC e 12ºC e baixa sensação térmica. Uma massa de ar polar vai avançar por todo o território paulista. Na capital, a temperatura deve chegar a 8ºC, e na Serra da Mantiqueira poderá bater os 2ºC. As sensações térmicas podem ser ainda mais baixas dependendo da região. No Sul do país, há possibilidade de neve entre as serras gaúcha e catarinense na sexta-feira. Já no sábado, a previsão é de geada na divisa de São Paulo com o Paraná. No domingo, o frio será mais ameno porque o ar frio começa a perder força.