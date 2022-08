Frio chega a São Paulo e faz paulistanos tirarem casacos do armário; veja fotos

Capital paulista foi atingida por uma massa de ar frio que derrubou as temperaturas no começo desta sexta-feira, 19

ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulistanos enfrentaram chuva e baixas temperaturas nesta sexta-feira, 19



Uma frente fria foi responsável por derrubar as temperaturas de diversas cidades do Sul e Sudeste do Brasil nesta sexta-feira, 19. Na cidade de São Paulo, os termômetros chegaram a marcar 9ºC e foi registrada chuva ao longo da manhã em diversos pontos da capital paulista. A mudança de temperatura foi abrupta e forçou os paulistanos, que vinham de dias com temperaturas na faixa dos 20ºC a tirarem os casacos dos armários. Para o fim de semana, a mínima oscila entre 8ºC e 10ºC enquanto a máxima varia entre 13ºC e 17ºC. Para sábado, 20, está prevista chuva, mas para domingo, 21, não. Confira algumas fotos da capital paulista durante a manhã desta sexta.