Fumaça das queimadas parte de São Paulo em direção ao RJ e MG

O número de focos de incêndio no Pantanal bateu recorde para um mês apenas nos primeiros 16 dias de setembro

Reuters Nuvens de fumaça durante um incêndio em uma área da floresta amazônica perto de Humaitá, Estado do Amazonas



A fumaça gerada nas queimadas do Pantanal, Amazônia e Bolívia está a caminho do Rio de Janeiro e Minas Gerais, após atingir a cidade de São Paulo e o interior do Estado neste sábado, 19. Agora, a tendência é que a qualidade do ar na região sudeste piore, o que pode provocar problemas respiratórios na população, além da ocorrência de chuva preta, de acordo com a MetSul Mereorologia. O número de focos de incêndio no Pantanal bateu recorde para um mês apenas nos primeiros 16 dias de setembro. Além disso, nos últimos dias, a Bolívia voltou a enfrentar grandes queimadas, o que representa mais uma fonte de carbono negro na atmosfera.

A fumaça já está contribuindo para piorar a qualidade do ar em alguns pontos da região metropolitana paulista. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), foram registrados hoje alertas laranja e vermelho, que sinalizam qualidades de ar ruim e muito ruim, respectivamente. A MetSul Meteorologia prevê ainda a possibilidade de ocorrência de chuva preta na capital e no interior paulista e em alguns locais do Mato Grosso do Sul até o início da semana. O mesmo fenômeno aconteceu em agosto do ano passado, quando nuvens escuras típicas de um dia de tempestade, com redução de luminosidade, provocaram a sensação de que a noite tinha chegado mais cedo do que habitualmente. Neste caso, a chuva preta foi causada por incêndios na Bolívia e na região amazônica.

Presidente da República, Jair Bolsonaro está sendo questionado quanto a sua gestão na preservação do meio ambiente. O chefe do Executivo, inclusive, chegou a sofrer com os efeitos das queimadas, quando seu voo para Sinop, no Mato Grosso, precisou arremeter por causa das fumaças provocadas pelos incêndios. O mandatário, no entanto, já rebateu os críticos diversas vezes, minimizando o problema.

*Com informações do Estadão Conteúdo