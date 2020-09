São Paulo pode sofrer com consequências das queimadas do Pantanal neste fim de semana

“Chuva escura” já foi registrada em estados do Sul do país

Estadão Conteúdo Isso ocorre quando o vento traz a fumaça das queimadas até uma área onde existem nuvens de chuva



A fumaça provocada pelas queimadas no Pantanal já chegou a São Paulo. A nuvem trazida por ventos deixou o céu mais escuro nesta sexta-feira (18) e pode causar a chamada chuva escura. Segundo o Fábio Luengo, da Somar Meteorologia, o evento já foi registrado em estados do Sul do país. O fenômeno é semelhante ao que aconteceu em agosto do ano passado na capital paulista. Segundo o professor do Instituto de Física da USP Paulo Artaxo isso ocorre quando o vento traz a fumaça das queimadas até uma área onde existem nuvens de chuva.

O médico pneumologista Rodrigo Santiago destaca que a exposição à poluição causada pelas fumaças pode trazer consequências graves para a saúde, principalmente para os asmáticos. Já a gerente da Divisão de Qualidade do Ar da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Maria Lucia Guardani, não acredita que a fumaça vinda do Pantanal possa prejudicar a saúde dos paulistanos. Ela ressalta que, mesmo no ano passado, quando a “chuva escura” assustou muita gente em São Paulo, não houve piora nos índices de qualidade do ar.

*Com informações da repórter Letícia Santini