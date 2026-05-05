Funcionária da ONU é afastada após agredir atendente do McDonald’s em Brasília

Caso de agressão contra a funcionária da lanchonete ocorreu na última sexta-feira (1º) e se deu por causa de um erro no pedido

EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA FORA Bandeira das Nações Unidas tremula do lado de fora da sede da ONU em Nova York, nos EUA



A Organização das Nações Unidas (ONU) afastou de suas funções uma servidora de 35 anos que foi flagrada agredindo uma atendente do McDonald’s em Brasília. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (1º), na Asa Norte.

A mulher trabalha no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc). Em nota, a entidade informou que tomou medidas imediatas assim que teve ciência do episódio. A funcionária foi colocada em licença, e o caso foi repassado ao Escritório de Serviços de Supervisão Interna (OIOS), que atua como o órgão investigativo independente das Nações Unidas.

O caso ocorreu entre 1h13 e 1h30 da manhã. A funcionária da ONU iniciou uma discussão com a atendente do McDonald’s, de 34 anos, alegando que houve um erro na entrega do seu pedido. O desentendimento evoluiu rapidamente para agressões físicas cometidas pela cliente contra a trabalhadora.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para conter a confusão na lanchonete e encaminhou as envolvidas para a delegacia. A 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) registrou a ocorrência como lesão corporal, e as investigações do estão sob responsabilidade da 2ª DP (Asa Norte).

Em nota, o MC Donald’s informou que tomou todas as medidas necessárias no momento da ocorrência e que repudia qualquer forma de violência.

“A companhia informa que tomou todas as providências necessárias no momento do ocorrido, acionou as autoridades e presta todo apoio a funcionária. A empresa repudia veementemente qualquer forma de violência e reforça seu compromisso inegociável com a promoção de um ambiente seguro e respeitoso para todos”, diz o comunicado.