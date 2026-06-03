‘A Orfã’? Mulher de 37 anos é presa em SC após se passar por adolescente e ser adotada

Suspeita vivia com a família há mais de um ano e utilizava comportamentos infantis para sustentar o disfarce; ela possui antecedentes em cinco estados

Divulgação / Polícia Civil de SC Mulher de 37 anos é presa em SC após se passar por adolescente e ser adotada



A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 6ª Delegacia de Polícia de Joinville, prendeu na terça-feira (2) uma mulher de 37 anos pelos crimes de estelionato e falsa identidade. A suspeita utilizava o nome falso de “Gabriele” e se passava por uma adolescente de 12 anos para enganar uma família no distrito de Pirabeiraba. A prisão ocorreu na casa das vítimas, onde a investigada morava há cerca de 14 meses.

De acordo com as investigações, a mulher alegava ser portadora de autismo e de outras condições clínicas para ganhar a confiança dos moradores e sustentar a farsa. Para justificar a aparência física de adulta, ela argumentava que seus traços eram resultado do uso forçado de hormônios durante a infância.

A Polícia Civil informou que, para reforçar o papel de criança, a investigada adotava uma rotina específica. “A suspeita mantinha comportamentos infantilizados, utilizando rotineiramente chupetas, mamadeiras e objetos lúdicos”, relata a corporação.

Investigações apontaram que a mulher é reincidente neste tipo de crime. Ela já acumula antecedentes penais por golpes semelhantes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

Durante o interrogatório, a mulher confessou a autoria dos fatos. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi encaminhada ao Presídio Regional de Joinville. Ela permanece à disposição do Poder Judiciário.