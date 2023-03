Funcionário da CPTM morre após ser atropelado por trem na Linha 12-Safira

Outro colaborador da empresa de transporte também foi atropelado pela composição, ficou gravemente ferido e acabou encaminhado ao hospital

Eduardo Saraiva/Divulgação Governo do Estado Em nota, a CPTM informou que os dois funcionários eram contratados por uma empresa terceirizada e tinham autorização para estarem no local



Dois funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram atropelados por um trem na noite desta terça-feira, 14. O acidente aconteceu por volta das 21h30 entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, da Linha 12-Safira da CPTM, localizada na Zona Leste de São Paulo. Uma das vítimas foi encaminhada a um hospital no Tatuapé e estava consciente. Já a outra morreu ainda no local do acidente. Em nota, a CPTM informou que os dois funcionários eram contratados por uma empresa terceirizada e tinham autorização para estarem no local. Ainda no comunicado, a empresa disse lamentar o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar a apurar as circunstâncias do episódio. O caso foi registrado no 10º DP (Penha). O estado de saúde da vítima ferida não foi divulgado.