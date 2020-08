Funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira, 17

Decisão do sindicato foi divulgada nesta noite; paralisação é por tempo indeterminado

Elza Fiúza/Agência Brasil Funcionários dos Correios decidiram paralisar atividades nesta segunda-feira



Os mais de 100 mil funcionários dos Correios em todo o país decidiram entrar em greve a partir das 22h desta segunda-feira, 17. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fentect), a paralisação por tempo indeterminado ocorre como um protesto contra a “retirada de direitos”, a privatização da empresa e a ausência de políticas que protejam os empregados da pandemia da covid-19.

Em nota, a federação afirma ter sido surpreendida com a revogação, a partir de 1º de agosto, do atual acordo coletivo, cuja vigência vai até 2021. Segundo a entidade, 70 cláusulas com direitos foram retiradas, como 30% do adicional de risco, vale-alimentação, licença-maternidade de 180 dias, auxílio-creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras.

Sobre as ações da empresa para o enfrentamento da pandemia, a federação relata que teve de acionar a Justiça para garantir aos empregados equipamentos de proteção individual, álcool em gel, testagem e afastamento daqueles integrantes de grupos de risco e dos que coabitam com crianças em idade escolar. Segundo a Fentect, se trata de estratégia para precarizar e privatizar a empresa.

“O governo Bolsonaro busca a qualquer custo vender um dos grandes patrimônios dos brasileiros, os Correios. Somos responsáveis por um dos serviços essenciais do País, que conta com lucro comprovado, e com áreas como atendimento ao e-commerce, que cresce vertiginosamente e funciona como importante meio para alavancar a economia”, disse o secretário geral da Fentect, José Rivaldo da Silva.

Em nota, os Correios afirmam ter um plano de continuidade de negócios para manter o atendimento à população em qualquer situação adversa. A estatal afirmou que o objetivo é cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, de forma a retomar a capacidade de investimento e sua estabilidade, e manter os empregos dos funcionários.

* Com Estadão Conteúdo