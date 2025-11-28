Fuvest divulga nota de corte do vestibular da USP

Medicina manteve a liderança e segue com o maior número: 80 pontos

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira (28), as notas de corte dos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP). Os valores estão disponíveis no seguinte endereço na internet: www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2026notas_de_corte.pdf. Medicina manteve a liderança e segue com a maior nota de corte: 80 pontos. Na sequência está Engenharia Aeronáutica, com 75 pontos, e Psicologia (em São Paulo), com 69 pontos. Uma das questões de Matemática da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no último domingo, 23 foi cancelada após análise.

A banca concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. O valor da questão anulada foi atribuído a todos os candidatos. A lista de aprovados para a 2ª Fase e os locais de prova serão divulgados no dia 1º de dezembro, a partir das 12h. A 2ª Fase acontece nos dias 14 e 15 de dezembro.

Confira abaixo as notas de corte mais altas:

Medicina: 80

Engenharia aeronáutica: 75

Engenharias: 69

Psicologia São Paulo: 69

Psicologia Ribeirão Preto: 67

Relações internacionais: corte 67

Engenharia mecânica e mecatrônica: 67

Direito: 66

Engenharia elétrica e de computação: 66

Audiovisual: 65

Computação: 64

Arquitetura: 63

Jornalismo: 62

Ciências biomédicas: 62

Administração: 61

Artes visuais: 61

Os cursos com MENOR nota de corte – 27 pontos:

Gerontologia

Ciências exatas

Engenharias da FZEA (faculdade de zootecnia e engenharia de alimentos)

Música (São Paulo)

Licenciatura em Matemática/Física

Gestão ambiental

Calendário Fuvest 2026:

2ª Fase: 14 e 15/12/2025

Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025

Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205

Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026

Primeira chamada: 23/01/2026

