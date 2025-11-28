Jovem Pan > Notícias > Brasil > Fuvest divulga nota de corte do vestibular da USP

Fuvest divulga nota de corte do vestibular da USP

Medicina manteve a liderança e segue com o maior número: 80 pontos

  • Por Jovem Pan
  • 28/11/2025 14h33
LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Fuvest Uma das questões de Matemática da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no último domingo, 23 foi cancelada após análise

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira (28), as notas de corte dos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP). Os valores estão disponíveis no seguinte endereço na internet: www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2026notas_de_corte.pdf. Medicina manteve a liderança e segue com a maior nota de corte: 80 pontos. Na sequência está Engenharia Aeronáutica, com 75 pontos, e Psicologia (em São Paulo), com 69 pontos. Uma das questões de Matemática da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no último domingo, 23 foi cancelada após análise.

A banca concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. O valor da questão anulada foi atribuído a todos os candidatos. A lista de aprovados para a 2ª Fase e os locais de prova serão divulgados no dia 1º de dezembro, a partir das 12h. A 2ª Fase acontece nos dias 14 e 15 de dezembro.

Confira abaixo as notas de corte mais altas:

Medicina: 80
Engenharia aeronáutica: 75
Engenharias: 69
Psicologia São Paulo: 69
Psicologia Ribeirão Preto: 67
Relações internacionais: corte 67
Engenharia mecânica e mecatrônica: 67
Direito: 66
Engenharia elétrica e de computação: 66
Audiovisual: 65
Computação: 64
Arquitetura: 63
Jornalismo: 62
Ciências biomédicas: 62
Administração: 61
Artes visuais: 61
Os cursos com MENOR nota de corte – 27 pontos:
Gerontologia
Ciências exatas
Engenharias da FZEA (faculdade de zootecnia e engenharia de alimentos)
Música (São Paulo)
Licenciatura em Matemática/Física
Gestão ambiental

Calendário Fuvest 2026:

2ª Fase: 14 e 15/12/2025

Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205
Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
Primeira chamada: 23/01/2026

*Com informações do Estadão Conteúdo

