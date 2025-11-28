Jovem Pan > Notícias > Política > Comissão de Educação da Câmara ouve presidente do Inep sobre vazamento no Enem 2025

Comissão de Educação da Câmara ouve presidente do Inep sobre vazamento no Enem 2025

Convite foi feito pelo deputado Thiago de Joaldo (PP-SE), que expõe a expectativa de que Manuel Palacio apresente o resultado das investigações conduzidas em parceria com a PF

  28/11/2025 11h42
Will Shutter / Câmara dos Deputados Comissão de Educação da Câmara ouve, na próxima terça-feira (2), o presidente do Inep, Manuel Palacios Comissão de Educação da Câmara ouve, na próxima terça-feira (2), o presidente do Inep, Manuel Palacios

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouve, na próxima terça-feira (2), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, sobre o suposto vazamento de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, noticiado pela imprensa. O convite foi feito pelo deputado Thiago de Joaldo (PP-SE). O debate será às 16 horas, em plenário a ser definido.

“O Enem é o principal instrumento de acesso ao ensino superior no país, afetando o futuro de milhões de jovens, e qualquer falha em sua segurança compromete diretamente a isonomia, a credibilidade e a confiança pública no sistema educacional brasileiro”, afirma o parlamentar.

Ele espera que o presidente do Inep explique a situação, apresente o resultado das investigações conduzidas em parceria com a Polícia Federal, esclareça se houve falhas nos protocolos de segurança e que medidas serão adotadas para proteger futuras edições.

“Além disso, a comissão precisa de clareza técnica sobre como a anulação de questões afetará o complexo cálculo da Teoria de Resposta ao Item (TRI), garantindo a justa aferição do desempenho dos participantes”, afirmou.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias
