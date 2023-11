Gabarito oficial do Enem será divulgado em novembro; veja data

Processo seletivo avalia desempenho dos estudantes e é uma das principais formas de ingresso no ensino superior

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A correção das provas objetivas é feita por meio da tecnologia de reconhecimento do cartão-resposta



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou que o gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será disponibilizado no dia 24 de novembro. O processo seletivo é responsável por avaliar o desempenho dos estudantes e é uma das principais formas de ingresso no ensino superior. A correção das provas objetivas é feita por meio da tecnologia de reconhecimento do cartão-resposta. Apenas as respostas efetivamente marcadas no cartão serão aceitas, sem emendas ou rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta preta. A medida é necessária para garantir a leitura óptica do cartão-resposta. A nota dos participantes é calculada utilizando a metodologia chamada Teoria da Resposta ao Item (TRI), que leva em consideração o desempenho dos demais candidatos. Dessa forma, dois estudantes com a mesma quantidade de acertos podem receber notas diferentes. Essa abordagem busca avaliar o conhecimento de cada candidato de forma mais precisa.

As redações são corrigidas por equipes especializadas, que analisam os textos transcritos para a folha de redação com caneta esferográfica preta. A nota atribuída varia de zero a mil pontos e é baseada em cinco competências. Cada texto é corrigido por dois avaliadores, e a nota final é a média aritmética das avaliações. Em casos de discrepância, quando a diferença é superior a 100 pontos ou a mais de 80 pontos em qualquer uma das competências, a redação é avaliada por uma terceira pessoa de forma independente. Nesses casos, a nota final é a média das notas que mais se aproximarem. Após a correção das redações e o processamento dos resultados das questões objetivas, o Inep gera o boletim de desempenho dos participantes. A previsão é que esse boletim esteja disponível em janeiro, tanto na Página do Participante quanto no aplicativo do Enem, permitindo que os estudantes tenham acesso ao seu desempenho no exame.