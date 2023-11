Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 37milhões; veja dezenas sorteadas

Ao todo, 57 apostas acertaram a quina, com cada um levando R$ 57.391,95; próximo sorteio acontecerá na terça-feira, 14

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Outras 3.909 apostas levaram o prêmio de R$ 1.195,53 por terem acertado a quadra



Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.655 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, 11, pela Caixa Econômica Federal em São Paulo. Os números sorteados foram: 10 – 23 – 30 – 31 – 49 – 56. Ao todo, 57 apostas acertaram a quina, com cada um levando R$ 57.391,95. Outras 3.909 apostas levaram o prêmio de R$ 1.195,53 por terem acertado a quadra. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio total acumulou e será de R$ 37 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 14. A aposta mínima para a Mega-Sena tem custo de R$ 5,00 e poderá ser feita em lotéricas e pela internet até as 19h do dia do sorteio.