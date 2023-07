Gabriel Monteiro é condenado por abuso de poder

Ex-vereador do Rio de Janeiro, acusado de estuprar uma estudante, de 23 anos, está preso desde novembro do último ano

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Monteiro teve o mandato cassado em agosto do ano passado



O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, que teve o mandato cassado em agosto de 2022, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20 mil ao médico Hilmar Dias Ricardo, que foi filmado pelo também influenciador, sem autorização, na UPA de Senador Camará, em 2021. Para a Justiça, o réu “expôs publicamente a saúde de forma sensacionalista, dando voz de prisão a médicos, ridicularizando os mesmos com filmagens e acusações de cunho difamatório e em tom agressivo com o único objetivo de promoção pessoal”, diz um trecho da decisão do juiz Luiz Eduardo de Castro Neves. Em 2022, Monteiro também foi condenado por abuso de poder e teve que indenizar outro profissional de saúde. Na decisão, o magistrado diz que a liberdade de expressão parlamentar garante que os políticos possam se expressar livremente. No entanto, Luiz Eduardo frisou que não é permitido o direito de difamar, intimidar ou menosprezar indivíduos. O ex-vereador, acusado de estuprar uma estudante, de 23 anos, está preso desde novembro do último ano.