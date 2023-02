Garoto de 14 anos morre no Hebraica após cair junto com trave de gol

Acidente aconteceu após adolescente se pendurar no objeto; ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu

Reprodução/Google Street Views Hebraica lamentou a morte e disse que está em contato com a família para ajudra a esclarecer o que houve



Um adolescente de 14 anos morreu na noite de sexta-feira, 3, depois de um acidente em uma das quadras do Espaço Hebra, área voltada para adolescentes e jovens no Hebraica, tradicional clube na zona oeste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem se pendurou em um das traves do gol de uma das quadras do clube e acabou caindo junto com ela. O objeto feito de ferro pressionou o estômago do garoto, identificado como Alexandre. Ele recebeu atendimento pelas equipes médicas do clube antes de ser transferido em uma UTI móvel para um hospital na região, a pedido da família. Durante o transporte, o quadro se agravou e ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

“O Espaço Hebra perdeu um pedacinho que fará muita falta. Um acidente, nas dependências do clube, levou nosso Lelê. Estamos tristes demais e desejamos força a toda família”, lamentou o Hebraica. O clube afirma que está apurando a sequência de acontecimentos e em contato com a família do jovem para, além de prestar apoio, esclarecer o que houve. A quadra onde aconteceu o acidente foi interditada e toda a agenda de comemorativa do clube foi suspensa. O caso foi registrado como morte suspeita no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

*Com informações do Estadão Conteúdo