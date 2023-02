Americanas afasta diretores em investigação sobre rombo fiscal

Integrantes da diretoria comandavam as ações da empresa quando as ‘inconsistências’ de R$ 20 bilhões foram anunciadas; saída temporária ocorrerá enquanto as investigações perdurarem

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Além dos diretores, conselho de administração também afastou três executivos de suas funções



As Lojas Americanas informou na noite desta sexta-feira, 3, que decidiu afastar todos os membros que compõem a diretoria da gigante varejista. A decisão ocorre 23 dias após a divulgação da chamada inconsistência contábil de R$ 20 bilhões em seu balanço. Através de um comunicado, a empresa informou que seu conselho, composto por Anna Saicali (presidente da Ame Digital), Timotheo Barros (vice-presidente, responsável por lojas físicas, logística e tecnologia) e Márcio Meirelles (vice-presidente, responsável pelas áreas digital, consumo e marketing), não comandarão mais a empresa pelas próximas semanas. Os executivos são remanescentes da diretoria de Sergio Rial, ex-presidente que anunciou o rombo bilionário nas contas da empresa. Os nomes são alvos de investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por suposta omissão de informações relevantes e possível uso de conhecimento privilegiado após o registro de vendas de ações que dispararam no segundo semestre do último ano – neste ano, após a divulgação da inconsistência, as Americanas sofreram uma desvalorização de quase 90% em seu valor de mercado. Além destes, bancos credores da varejista buscam acesso aos seus computadores a fim de comprovar as fraudes contábeis em e-mails. Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes, que não constam na relação de investidores da empresa, embora sejam executivos, também foram afastados. As Americanas também ressaltaram que os afastamentos durarão enquanto as investigações estiverem sendo apuradas e que a saída temporária não representa antecipação de juízo quanto aos diretores.